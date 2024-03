Fête du Four à Pain Sainte-Sabine-sur-Longève, dimanche 26 mai 2024.

Fête du Four à Pain Sainte-Sabine-sur-Longève Sarthe

Fête du four à pain / vide-grenier

Vente de bourdons aux pommes et boules de pain

Vide-grenier et marché des artisans

Les Bandamigos à partir de 11h

Animations enfants 14h à 17h

Tombola

Restauration et buvette sur place.

8h-18h Entrée libre .

Début : 2024-05-26

fin : 2024-05-26

Sainte-Sabine-sur-Longève 72380 Sarthe Pays de la Loire

