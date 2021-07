Fête du four à pain Le Bourg-Dun, 14 août 2021, Le Bourg-Dun.

Fête du four à pain 2021-08-14 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-15 17:00:00 17:00:00

Le Bourg-Dun Seine-Maritime Le Bourg-Dun

Des boulangers bénévoles vont cuire des sablins au lin, des brioches et du pain au lin, dans le four à pain ancestrale du hameau de Flainville. Tous ces produits seront mis à la vente. Une buvette sera présente et proposera des petits déjeuners et des gouters. Si la situation sanitaire le permet, restauration sur place le midi.

campagnarts.bourgdun@orange.fr +33 2 35 83 03 39

Des boulangers bénévoles vont cuire des sablins au lin, des brioches et du pain au lin, dans le four à pain ancestrale du hameau de Flainville. Tous ces produits seront mis à la vente. Une buvette sera présente et proposera des petits déjeuners et des gouters. Si la situation sanitaire le permet, restauration sur place le midi.

