FETE DU FOUR A PAIN ET BROCANTE Rarécourt Rarécourt Catégories d’évènement: Meuse

Rarécourt

FETE DU FOUR A PAIN ET BROCANTE Rarécourt, 11 septembre 2022, Rarécourt. FETE DU FOUR A PAIN ET BROCANTE

Rue de la Mairie Rarécourt Meuse

2022-09-11 06:00:00 06:00:00 – 2022-09-11 18:00:00 18:00:00 Rarécourt

Meuse Rarécourt Venez déambuler au centre du village de Rarécourt le dimanche 11 septembre 2022 de 6h à 18h lors de la fête du four à pain et de la brocante. Nombreuses animations pour les petits et les grands. vente de pain cuit au four à bois traditionnel. Restauration sur place et buvette

Tarif pour la brocante : 1€ le mètre linéaire +33 6 37 95 95 87 Rarécourt

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Rarécourt Autres Lieu Rarécourt Adresse Rue de la Mairie Rarécourt Meuse Ville Rarécourt lieuville Rarécourt Departement Meuse

Rarécourt Rarécourt Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rarecourt/

FETE DU FOUR A PAIN ET BROCANTE Rarécourt 2022-09-11 was last modified: by FETE DU FOUR A PAIN ET BROCANTE Rarécourt Rarécourt 11 septembre 2022 Rue de la Mairie Rarécourt Meuse

Rarécourt Meuse