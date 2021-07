Cernay Cernay Cernay, Haut-Rhin Fête du folklore alsacien Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin

Fête du folklore alsacien Cernay, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Cernay. Fête du folklore alsacien 2021-07-31 18:00:00 – 2021-07-31

Cernay Haut-Rhin Cernay EUR Spectacle de danses traditionnelles alsaciennes avec le Holatrio Hop’Sasa. Accueil par Sissi la cigogne, animations pour les enfants en présence de Jeffy et Duffy. Buvette, petite restauration et dégustations. Final ambiance années 80 avec un DJ en plein air. Spectacle de danses traditionnelles alsaciennes avec le Holatrio Hop’Sasa. Animations pour les enfants en présence de Jeffy et Duffy. Buvette, restauration et dégustations. Final ambiance années 80 avec un DJ. +33 6 07 91 16 20 Spectacle de danses traditionnelles alsaciennes avec le Holatrio Hop’Sasa. Accueil par Sissi la cigogne, animations pour les enfants en présence de Jeffy et Duffy. Buvette, petite restauration et dégustations. Final ambiance années 80 avec un DJ en plein air. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Cernay, Haut-Rhin Étiquettes évènement : Autres Lieu Cernay Adresse Ville Cernay lieuville 47.80607#7.18164

Évènements liés