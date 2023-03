Fête du folklore alsacien Cernay Catégories d’Évènement: 68700

Cernay

Fête du folklore alsacien, 29 juillet 2023, Cernay . Fête du folklore alsacien Parc des Rives de la Thur Cernay 68700

2023-07-29 19:00:00 – 2023-07-29 Cernay

68700 Spectacle de danses traditionnelles alsaciennes avec le Holatrio Hop’Sasa. Accueil par Sissi la cigogne, animations pour les enfants en présence de Jeffy et Duffy. Buvette, petite restauration et dégustations de vins issus du terroir local. Final ambiance années 80 avec un DJ en plein air. Spectacle de danses traditionnelles alsaciennes avec le Holatrio Hop’Sasa. Animations pour les enfants en présence de Jeffy et Duffy. Buvette, restauration et dégustations. Final ambiance années 80 avec un DJ. +33 6 43 60 23 81 Cernay

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

Détails Catégories d’Évènement: 68700, Cernay Autres Lieu Cernay Adresse Parc des Rives de la Thur Cernay 68700 Ville Cernay Departement 68700 Lieu Ville Cernay

Cernay Cernay 68700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cernay /

Fête du folklore alsacien 2023-07-29 was last modified: by Fête du folklore alsacien Cernay 29 juillet 2023 68700 Cernay Parc des Rives de la Thur Cernay 68700

Cernay 68700