Rendez-vous du 2 au 4 juillet 2021 pour la première édition d’un nouvel événement estival à Rouen, la Fête du Fleuve ! Pendant tout ce week-end, des animations gratuites sont programmées autour de la Seine : défilés de fanfares, spectacle sur l’eau, activités nautiques, concerts, pique-nique participatif, grand bal… Retrouvez le programme des animations sur : [https://rouen.fr/fete-fleuve](https://rouen.fr/fete-fleuve)

Gratuit

Première édition de la fête du fleuve

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T18:00:00 2021-07-02T22:30:00;2021-07-03T11:00:00 2021-07-03T23:00:00;2021-07-04T11:00:00 2021-07-04T19:00:00

