Tannerre-en-Puisaye 89350 Le fête du Ferrier aura bien lieu mais le traditionnel repas gallo-romain est supprimé : les visiteurs sont invités à apporter leur pique-nique.

Les ateliers habituels feront leurs démonstration :

– réduction de minerai de fer en bas-fourneau

– réalisations de petits objets à la forge

– décor par enfumage par la potière

– fabrication de charbon de bois en meule, préparation dès le 6 septembre, ouverture de la meule le 12.

