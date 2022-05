Fête du Fer à Paimpont Paimpont, 9 juillet 2022, Paimpont.

La fête du fer en forêt de Brocéliande est un espace de démonstration et d’échange autour des techniques artisanales de la forge et de la métallurgie. Durant deux jours les participants réalisent un projet personnel ou collectif dans un cadre agréable au bord de l’étang de Paimpont, abrité par les arbres de la forêt de Brocéliande. Samedi et Dimanche (9 et 10 juillet) : – Une vingtaine d’ateliers de forge autour de la ferronnerie, de la coutellerie, de la métallurgie artisanale et du bronze n- Un espace forge ouvert aux diverses créations n- Des conférences et causeries à propos de la forge et de la métallurgie n- Des ateliers d’initiation pour les adultes et les enfants n- Un espace d’expositio nAu bord de l’étang Entrée libre et gratuite Le samedi : 10h à 00h00 nLe dimanche : 10h à 18h Concert gratuit le samedi à 21h Restauration et buvette sur place 22ème rencontre internationale des techniques artisanales de la forge et de la métallurgie.

hispamebro@gmail.com https://hispamebro.bzh/

