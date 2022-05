FÊTE DU FENÊTRA Seissan Seissan Catégories d’évènement: Gers

village Gers Seissan EUR Fête du Fenêtra, fête de printemps :

fête foraine aux allées Pierre Bédat de Monlaur vendredi, samedi et dimanche.

Samedi : brocante de 8h à 18h Place Carnot,tournois de foot au stade, concours de pêche aux allées du Maquis de Meilhan, concours de quilles rue Gambetta, apéritif animé suivi du repas des Sapeurs-Pompiers au théâtre de verdure et bodega avec animation musicale. Collection Tourisme Gers/OT Val de Gers

