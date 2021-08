Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura, Salins-les-Bains Fête du Faubourg Pasteur Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains n raison du contexte sanitaire la fête du Faubourg qui se déroule traditionnellement fin juin se tiendra les 21 et 22 août pour la plus grandes joies des petits comme des grands! Manèges, buvette, petite restauration & feu d'artifice ! +33 3 84 73 10 12 dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Salins-les-Bains Autres Lieu Salins-les-Bains Adresse Ville Salins-les-Bains lieuville 46.93276#5.87873