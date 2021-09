Gourdon Gourdon Gourdon, Lot Fête du Déconfinement Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Fête du Déconfinement 2021-10-02 20:00:00 – 2021-10-02 Salle des Pargueminiers Association Déviation Gourdon-Souillac Festivités Défenses Services Publics (ADGSF)

Gourdon Lot Gourdon 29 EUR 20H : Repas

21H : Bal animé par Quercy Mélodie (Ambiance Musette et Disco)

23H : Grande tombola dotée d’une soirée au Moulin Rouge à Paris

Sur réservation : 05 65 41 48 67 organisée par l’Association Déviation Gourdon-Souillac Festivités Défenses Services Publics (ADGSF)

