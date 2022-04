Fête du crémant Cleebourg, 6 août 2022, Cleebourg.

Fête du crémant Cleebourg

2022-08-06 – 2022-08-06

Cleebourg Bas-Rhin Cleebourg

EUR 30ème édition de cette fête incontournable dans le vignoble de Cleebourg. Le temps d’un week-end, profitez de dégustation de crémants et de vins du vignoble, d’animations musicales et d’un bal populaire.

Le samedi soir, participez au bal animé par l’orchestre TOP’S à partir de 20h30 tout en dégustant les fameuses tartes flambées, dès 19h.

Le dimanche sera consacré à la musique populaire. Deux groupes professionnels d’exception se produiront en alternance dès 11h et puis tout au long de la journée. Venez écouter l’ensemble allemand ALPENBLECH et le groupe autrichien Z-Pur.

Restauration et buvette sur place (bœuf à la broche-frites, bouchées à la reine, tartes flambée et pizzas, grillades et Dampfnudle)

+33 6 80 72 26 67

Cleebourg

dernière mise à jour : 2022-04-05 par