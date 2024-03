Fête du crémant Cleebourg, vendredi 2 août 2024.

Le temps d’un week-end, profitez de dégustation de crémants et de vins du vignoble, d’animations musicales et d’un bal populaire.

Dans un cadre idyllique, participez à cette fête incontournable dans le vignoble de Cleebourg ! Le temps d’un week-end, profitez de dégustation de crémants et de vins du vignoble, d’animations musicales et d’un bal populaire.

Le vendredi, assistez au concert de gala avec l’ensemble tchèque Mistrinanka.

Le samedi, participez au bal du crémant animé par l’orchestre TOP’S tout en dégustant les fameuses tartes flambées ou grillades.

Le dimanche profitez d’une fête populaire avec différents orchestres. Restauration et buvette sur place (Dampfnudle, tartes flambée,… et les meilleurs vins et crémant de la Cave de Cleebourg). EUR.

Impasse des Écoles

Cleebourg 67160 Bas-Rhin Grand Est rjacky@emchetberger.fr

