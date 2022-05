Fête du Craquelin Plumaudan Plumaudan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

PLUMAUDAN

Fête du Craquelin Plumaudan, 11 septembre 2022, Plumaudan. Fête du Craquelin Plumaudan

2022-09-11 – 2022-09-11

Plumaudan Côtes d’Armor Plumaudan 10e édition du rassemblement des véhicules anciens. Un circuit de 70 km est prévu.

Les propriétaires de véhicules anciens intéressés peuvent les contacter et s’inscrire dès maintenant. Inscriptions au tél. 06 44 27 54 94.

Organisé par le comité des fêtes +33 6 44 27 54 94 10e édition du rassemblement des véhicules anciens. Un circuit de 70 km est prévu.

Les propriétaires de véhicules anciens intéressés peuvent les contacter et s’inscrire dès maintenant. Inscriptions au tél. 06 44 27 54 94.

Organisé par le comité des fêtes Plumaudan

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, PLUMAUDAN Autres Lieu Plumaudan Adresse Ville Plumaudan lieuville Plumaudan Departement Côtes d'Armor

Plumaudan Plumaudan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plumaudan/

Fête du Craquelin Plumaudan 2022-09-11 was last modified: by Fête du Craquelin Plumaudan Plumaudan 11 septembre 2022 Côtes-d’Armor Plumaudan

Plumaudan Côtes d'Armor