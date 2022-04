Fête du Crabe Plouarzel, 7 août 2022, Plouarzel.

Fête du Crabe Plouarzel

2022-08-07 12:00:00 – 2022-08-07 23:45:00

Plouarzel Finistère

Pour la 32ème édition de la fête du Crabe organisée par Plouarzel Animation au cœur du bourg, venez manger du crabe et profiter d’animations gratuites, de la musique et d’un feu d’artifice ! Repas vendus à la Mairie et sur place.

Pour la 32ème édition de la fête du Crabe organisée par Plouarzel Animation au cœur du bourg, venez manger du crabe et profiter d’animations gratuites, de la musique et d’un feu d’artifice ! Repas vendus à la Mairie et sur place.

Plouarzel

dernière mise à jour : 2022-04-04 par