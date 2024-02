Fête du Crabe Place du Général de Gaulle Plouarzel, dimanche 4 août 2024.

Fête du Crabe Place du Général de Gaulle Plouarzel Finistère

A Plouarzel, on en pince pour le Crabe !

La place de la mairie sera transformée pour l’occasion en un immense restaurant de plein air. Au menu une entrée, un crabe entier, un fruit de saison.

Le tout à déguster dans une ambiance de fête et de bonne humeur, accompagné de groupes musicaux sur 2 scènes de midi à minuit.

N’oubliez pas d’apporter votre pince à crabe et votre gobelet !

En plus du repas crabe, nous vous proposons des stands de frites/saucisses/merguez ouverts toute la journée.

Et pour les amateurs de desserts, des stands de crêpes, far breton, gâteaux, café…

Sans oublier les enfants avec un stand bonbons !!!

Un bar à eau est à votre disposition sur le site !

Feu d’artifice à 23h ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 11:00:00

fin : 2024-08-04 23:45:00

Place du Général de Gaulle Place de la mairie

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne plouarzel.animation@plouarzel.bzh

L’événement Fête du Crabe Plouarzel a été mis à jour le 2024-02-05 par OT IROISE BRETAGNE