Bischoffsheim Bas-Rhin Bischoffsheim EUR 10h: Grand Messe présidée par Père Christian Kamenisch , Vicaire Episcopal et animée par la Chorale de Bischoffsheim 15h30 : Célébration mariale 17h: Messe animée par les jeunes de la Paroisse Repas à emporter : Choucroute garnie ou cordon bleu de volaille – Spaëtzle – Dessert – samedi 28 aout : livraison à domicile à partir de 9h30 – dimanche 29 aout : à retirer à la boucherie Keller, place St Rémy à Bischoffsheim entre 11h et 12h30 Fête du Couvent du Bischenberg avec célébrations. Repas à emporter. +33 3 88 50 41 27 10h: Grand Messe présidée par Père Christian Kamenisch , Vicaire Episcopal et animée par la Chorale de Bischoffsheim 15h30 : Célébration mariale 17h: Messe animée par les jeunes de la Paroisse Repas à emporter : Choucroute garnie ou cordon bleu de volaille – Spaëtzle – Dessert – samedi 28 aout : livraison à domicile à partir de 9h30 – dimanche 29 aout : à retirer à la boucherie Keller, place St Rémy à Bischoffsheim entre 11h et 12h30 dernière mise à jour : 2021-08-17 par

