Fête du court-métrage Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron

Fête du court-métrage Voiron, 19 mars 2022, Voiron. Fête du court-métrage Rue Salvador Allende Ecole Primaire Jean Moulin Voiron

2022-03-19 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-19 17:00:00 17:00:00 Rue Salvador Allende Ecole Primaire Jean Moulin

Voiron Isère Venez découvrir de beaux court-métrages en famille avec l’association Agora Peuple et Culture et la MJC dans le cadre de la Fête du court métrage ! Les séances seront suivies de discussion autour des thèmes abordés dans les films. contact@mjc-voiron.org +33 4 76 65 90 83 https://www.mjc-voiron.org/ Rue Salvador Allende Ecole Primaire Jean Moulin Voiron

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Voiron Autres Lieu Voiron Adresse Rue Salvador Allende Ecole Primaire Jean Moulin Ville Voiron lieuville Rue Salvador Allende Ecole Primaire Jean Moulin Voiron Departement Isère

Voiron Voiron Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voiron/

Fête du court-métrage Voiron 2022-03-19 was last modified: by Fête du court-métrage Voiron Voiron 19 mars 2022 Isère Voiron

Voiron Isère