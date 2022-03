Fête du court métrage Tergnier, 23 mars 2022, Tergnier.

Fête du court métrage Tergnier

2022-03-23 – 2022-03-29

Tergnier Aisne

À l’occasion de la fête du court métrage du 23 au 29 mars, retrouvez à la médiathèque de Tergnier, les grands réalisateurs de demain.

Pendant une semaine, cinéphiles et néophytes, jeunes publics, familles et passionnés explorent la magie du court, partout en France et à l’international pour cette grande fête.

Gratuit, sur réservation au 03 23 37 25 26

À l’occasion de la fête du court métrage du 23 au 29 mars, retrouvez à la médiathèque de Tergnier, les grands réalisateurs de demain.

Pendant une semaine, cinéphiles et néophytes, jeunes publics, familles et passionnés explorent la magie du court, partout en France et à l’international pour cette grande fête.

Gratuit, sur réservation au 03 23 37 25 26

+33 3 23 37 25 26

À l’occasion de la fête du court métrage du 23 au 29 mars, retrouvez à la médiathèque de Tergnier, les grands réalisateurs de demain.

Pendant une semaine, cinéphiles et néophytes, jeunes publics, familles et passionnés explorent la magie du court, partout en France et à l’international pour cette grande fête.

Gratuit, sur réservation au 03 23 37 25 26

Pixabay

Tergnier

dernière mise à jour : 2022-01-14 par