Fête du court-métrage « sportif, la famille » Le séchoir Coly-Saint-Amand, vendredi 22 mars 2024.

4 courts-métrages vous présentent des personnages singuliers et leurs rapports au sport. Découvrez « Kaolin », « Tennis Elbow », « Bad Gone » et « La charge mentale ».

Durée 1h17

A partir de 12 ans.

A l’occasion de la 8ème édition de la fête du court-métrage, événement national initié par l’association « Faites des Courts, Fête des Films ».

A partir de 12 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

Le séchoir 152 route du peuch

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

