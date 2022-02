Fête du Court Métrage Soulomès Soulomès Catégories d’évènement: Lot

2022-03-16 11:00:00 – 2022-03-16 13:00:00

Soulomès Lot Soulomès Ca se passe dans votre bibliothèque Pajatoutage. De l’aventure, de l’émotion, du rire, chacun y trouvera son bonheur. Dès 11 ans pour le mercredi 16 mars et dès 5 ans pour le 19 mars. La Fête du court métrage a lieu du 16 au 22 mars. Ce sera donc, encore cette année, l’occasion de célébrer le cinéma avec le meilleur du court pour les plus jeunes. Ca se passe dans votre bibliothèque Pajatoutage. De l’aventure, de l’émotion, du rire, chacun y trouvera son bonheur. Dès 11 ans pour le mercredi 16 mars et dès 5 ans pour le 19 mars. © Fête du court métrage

