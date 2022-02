Fête du court métrage Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

Saint-Satur Cher Fête du court métrage 2022.

L’association « Amag’art » met en lumière l’art du court métrage à travers diverses projections. Possibilité d’assiette sur réservation. +33 6 63 22 76 34 Fête du court métrage 2022.

L’association « Amag’art » met en lumière l’art du court métrage à travers diverses projections. Possibilité d’assiette sur réservation. ©pixabay

