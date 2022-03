Fête du court-métrage Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste Venez découvrir la fête du court-métrage avec un beau programme ! Mercredi 16 mars :

À 18h : 4 courts-métrages “Mes 4 saisons” (public enfants dès 5 ans) – Un carré pour la biodiversité | Morgane Boullier | France | 5 min,

– Boriya | Sung Ah Min | France | 17min,

– Listek | Aliona Baranova | République Tchèque | 5 min,

– Mishou | Milen Vitanov | Allemagne, Bulgarie | 7 min. À 20h30 : 60 ans d’Annecy : L’animation à l’âge adulte (public à partir de 14 ans) Les plus belles productions primées de ces 10 dernières années !

Parcours de 10 courts-métrages:

– Love and theft | Andreas Hykade | Allemagne | 6 min,

– Tram | Michaela Pavlatova | France, République Tchèque | 7 min,

– Gloria Victoria | Theodore Ushev | Canada | 7 min,

– Patch | Gerd Gockell | Allemagne, Suisse – 3 min,

– Island | Riho Unt | Estonie | 18 min,

– Une tête disparaît | Franck Dion | Canada | 9min,

– Min Börda | Niki Lindroth Von Bahr | Suède | 15 min,

– Happiness | Steve Cuts | Royaume-Uni | 4 min,

– My generation | Ludovic Houplain | France | 8 min. Samedi 19 mars à 10h : HAUT EN COULEURS ! (public enfants dès 3 ans)

Il y a tant de couleurs différentes dans l’arc-en-ciel, mais c’est ensemble qu’elles sont les plus belles !

Parcours de 6 courts-métrages colorés: – Le tigre sans rayures | Raul Robin Morales Reyes | France | 8 min,

– Reulf | Quentin Carnicelli, Jean-François Jego et Charles Klipfel | France | 4 min,

– L’école des ronds et des carrés | Taylor Annisette | Canada | 2 min,

– Les Agneaux | Gottfried Mentor | Allemagne | 5 min,

– Nocturne Party | Albert Pierru | France | 4 min,

– oucouleurs | Oana Lacroix | Suisse | 6 min. Séances gratuites. contact@maisondusavoir.fr +33 5 62 39 78 48 à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

