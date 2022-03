Fête du court métrage Saint-Aquilin, 18 mars 2022, Saint-Aquilin.

Fête du court métrage Saint-Aquilin

2022-03-18 – 2022-03-18

Saint-Aquilin Dordogne Saint-Aquilin

Séances de projection de court métrage à destination de tous les publics.

19h : « Villes et villages insolites » : à partir de 7 ans, durée 44mn. Il existe par le monde des villes et des villages bien différents du tien. Si, si, regarde bien.

20h30 : « Info ou intox ? » : à partir de 12 ans, durée 1h28. Explorons les relations connectées et le rapport de l’homme à la technologie dans ces films au point de vue essentiel.

Entrée gratuite.

RDV Salle des fêtes.

Isle&Co 05 53 82 59 09

Saint-Aquilin

