Du rire, de la fantaisie, de l'émotion, de la réflexion…fiction, animation…Venez découvrir le meilleur du court-métrage choisi par La Sauce.

1ere partie à partir de 12 ans de 19h30 à 20h45, Buffet partagé, 2e partie à partir de 14 ans de 21h30 à 23h. Du rire, de la fantaisie, de l’émotion, de la réflexion…fiction, animation…Venez découvrir le meilleur du court-métrage choisi par La Sauce.

1ere partie à partir de 12 ans de 19h30 à 20h45, Buffet partagé, 2e partie à partir de 14 ans de 21h30 à 23h. lasaucestandre@gmail.com +33 6 83 19 56 39 Saint-André-de-Sangonis

