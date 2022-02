Fête du court-métrage Pompéjac Pompéjac Catégories d’évènement: Gironde

Pompéjac

Fête du court-métrage Pompéjac, 19 mars 2022, Pompéjac. Fête du court-métrage Pompéjac

2022-03-19 18:00:00 – 2022-03-19

Pompéjac Gironde Pompéjac EUR Projection de courts métrages dans le cadre de la “Fête Nationale des courts métrages”

18h : première séance

19h : auberge espagnole

21h : deuxième séance Manifestation annuelle, LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE expose la magie du court au plus grand nombre.

Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, cette soirée permet à tous de découvrir le court métrage ! Projection de courts métrages dans le cadre de la “Fête Nationale des courts métrages”

18h : première séance

19h : auberge espagnole

21h : deuxième séance Manifestation annuelle, LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE expose la magie du court au plus grand nombre.

Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, cette soirée permet à tous de découvrir le court métrage ! +33 5 56 65 25 17 Projection de courts métrages dans le cadre de la “Fête Nationale des courts métrages”

18h : première séance

19h : auberge espagnole

21h : deuxième séance Manifestation annuelle, LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE expose la magie du court au plus grand nombre.

Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, cette soirée permet à tous de découvrir le court métrage ! Ciné-club La Caza

Pompéjac

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pompéjac Autres Lieu Pompéjac Adresse Ville Pompéjac lieuville Pompéjac Departement Gironde

Pompéjac Pompéjac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pompejac/

Fête du court-métrage Pompéjac 2022-03-19 was last modified: by Fête du court-métrage Pompéjac Pompéjac 19 mars 2022 Gironde Pompéjac

Pompéjac Gironde