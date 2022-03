Fête du Court Métrage Pierrefort Pierrefort Catégories d’évènement: Cantal

Pierrefort

Fête du Court Métrage Pierrefort, 16 mars 2022, Pierrefort. Fête du Court Métrage Salle Roger Besse 27, Avenue Georges Pompidou Pierrefort

2022-03-16 – 2022-03-22 Salle Roger Besse 27, Avenue Georges Pompidou

Pierrefort Cantal Pierrefort Evènement national pour célébrer et profiter des plaisirs du court métrage mediapierrefort@saintflourco.fr +33 4 81 91 50 92 Salle Roger Besse 27, Avenue Georges Pompidou Pierrefort

dernière mise à jour : 2022-02-05 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Pierrefort Autres Lieu Pierrefort Adresse Salle Roger Besse 27, Avenue Georges Pompidou Ville Pierrefort lieuville Salle Roger Besse 27, Avenue Georges Pompidou Pierrefort Departement Cantal

Pierrefort Pierrefort Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrefort/

Fête du Court Métrage Pierrefort 2022-03-16 was last modified: by Fête du Court Métrage Pierrefort Pierrefort 16 mars 2022 Cantal Pierrefort

Pierrefort Cantal