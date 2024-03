Fête du court métrage petit dej’ animé Polisot, dimanche 24 mars 2024.

Fête du court métrage petit dej’ animé Polisot Aube

Manifestation annuelle, la fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre.

Pendant une semaine, cinéphiles, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête…

L’Aiguillage vous propose une animation spéciale petit dej’ animé

-FAIRE ÉQUIPE !

En famille ou entre amis, l’important c’est d’avoir quelqu’un sur qui compter. Au programme, un petit déjeuner et une séance de cinéma pour les petits et les grands avec une série de courts métrages animés qui abordent la solidarité.

Tarif unique 5€

Dès 5 ans.

Dès 5 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:30:00

fin : 2024-03-24

3 place de la gare

Polisot 10110 Aube Grand Est contact@assoquaidesarts.fr

L’événement Fête du court métrage petit dej’ animé Polisot a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne