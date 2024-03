FÊTE DU COURT MÉTRAGE MJC Desforges Nancy, mercredi 20 mars 2024.

FÊTE DU COURT MÉTRAGE MJC Desforges Nancy Meurthe-et-Moselle

Mercredi

Manifestation annuelle, La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre.

Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:00:00

fin : 2024-03-20 22:00:00

MJC Desforges 27 Rue de la république

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement FÊTE DU COURT MÉTRAGE Nancy a été mis à jour le 2024-03-06 par DESTINATION NANCY