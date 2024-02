Fête du Court Métrage Montbazon, mercredi 20 mars 2024.

Fête du Court Métrage Montbazon Indre-et-Loire

Samedi

Projection de courts métrages

sélectionnés pour les Accueils Ados de Montbazon et Veigné, avec la collaboration d’Adam et Lucas, Services Civiques d’UnisCité

Projections de courts métrages de réalisateurs de la Région Sortie de boite de Lionel Dos Santos Camille de José Joubert Mal par le mal

Fête du Court Métrage

Mercredi 20 mars à 15h

Projection de courts métrages

sélectionnés pour les Accueils Ados de Montbazon et Veigné, avec la collaboration d’Adam et Lucas, Services Civiques d’UnisCité

GRATUIT pour tous

Samedi 23 mars à 15h

Projections de courts métrages de réalisateurs de la Région Sortie de boite de Lionel Dos Santos Camille de José Joubert Mal par le mal de Adam El Kamoun

GRATUIT pour tous EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 14:30:00

fin : 2024-03-23 17:30:00

10 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire montbazoncabine@gmail.com

L’événement Fête du Court Métrage Montbazon a été mis à jour le 2024-02-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme