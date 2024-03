Fête du court métrage Mézières-en-Brenne, mercredi 20 mars 2024.

Fête du court métrage Mézières-en-Brenne Indre

Mercredi

La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fêteFamilles

La Fête du court métrage permet à tous et toutes de découvrir le court métrage, partout en France et à l’international grâce à des projections.

Au programme: « Un problème, une solution » pour les 5-7 ans, durée 41 min, face aux difficultés, nos héros savent faire preuve de détermination; « Image par image » à partir de 8 ans, durée 40 min, 24 images/seconde, vraiment? découvrez la pixilation, cette technique d’animation qui réalise vos rêves les plus fous.. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-23

Espace Mario Alvarado

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

L’événement Fête du court métrage Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2024-03-02 par Destination Brenne