La « Fête du court métrage » est une manifestation nationale organisée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. Dans ce cadre, l’association méjannaise Les Inkorrigibles a programmé quatre séances de projections de courts métrages gratuites dans la salle des Alisiers, mercredi 16 mars et samedi 19 mars.Une programmation à faire rêver la nuit … il y en aura pour tous les goûts. Ouvert à tous – Accès libre et gratuit Programme : Mercredi 16 mars 2022 à 14h00 : Villes et villages insolites (séance à destination des 7-10 ans)Il existe de par le monde des villes et des villages bien différents du tien. Si, si, regarde bien.Cinq courts métrages. Durée totale : 43 mn.Mercredi 16 mars à 15h00 : Mes quatre saisons (séance à destination des 5-7 ans)Chaque année, les saisons s’enchaînent mais ne se ressemblent pas… C’est parti pour un nouveau cycle.Quatre courts métrages. Durée totale : 36 mn. Samedi 19 mars à 17h00 : Info ou intox ?Explorons les relations connectées et le rapport de l’homme à la technologie.Sept courts métrages : Je suis une biche / Dans mon réseau / Jésus 2020 / Les crevettes grises / Les circuits imprimés / Journal animé / Au kiosque citoyens !Durée totale : 1h 28mn.Samedi 19 mars à 20h30 : La francophonie à l’honneurLa langue française est présente sur plusieurs continents. Embarquement immédiat pour ce tour du monde.Cinq courts métrages : Roadblock (Liban) / Bonobo (Suisse) / Deux dollars (Canada) / Détours (Belgique) / Zombies (Congo RDC).Suivis de cinq films très courts (2mn chacun) pour clôturer la Fête du court métrage dans la joie et la bonne humeur : Une nouvelle page / Génération : Open your mind / Down / Inkt / Merry Christmas.Durée totale : 1h 29 mn.

accueil@mejannesleclap.com +33 4 66 24 42 41 http://www.mejannesleclap.com/

