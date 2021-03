Fête du court métrage, 24 mars 2021-24 mars 2021, Méjannes-le-Clap.

Fête du court métrage-Méjannes-le-Clap-30430-2021-03-27

Fête du court métrage 2021-03-24 – 2021-03-27 Salle des Verriers (salle des fêtes) Place de la Chapelle

Méjannes-le-Clap 30430 Méjannes-le-Clap 30430

Méjannes-le-Clap

Comme l’an dernier la « Fête du court métrage », manifestation nationale organisée par le Centre national du cinéma et de l’image animée, aurait du connaître sa déclinaison méjannaise. Dans ce cadre, l’association méjannaise Les Inkorrigibles avait en effet programmé quatre séances de projections de courts métrages gratuites dans la salle des Verriers, mercredi 24 mars pour les enfants et samedi 27 mars pour les ados et adultes.Les contraintes sanitaires actuelles n’autorisent pas ce type de manifestation dans les lieux recevant du public. C’est bien connu, tous les cinémas sont fermés en ce moment. Donc pas de projection publique. Mais en revanche, il y aura bien la possibilité de visionner, du 24 au 30 mars, depuis chez soi via un lien internet, une sélection de 150 films composant la « Galaxie du court », nouveau nom de l’événement.Pour cela il faut s’inscrire au préalable. On peut le faire dès maintenant. C’est très simple, gratuit et ouvert à tous. Il suffit de quelques clics sur le site internet http://www.lafeteducourt.com/.À partir du 24 mars, on pourra se connecter pour voir de chez soi, tranquillement, tous les films sélectionnés à volonté et gratuitement.Une programmation à faire rêver la nuit … il y en aura pour tous les goûts. Séances gratuites organisées par les Inkorrigibles

otmejannesleclap@orange.fr +33 4 66 24 42 41 http://www.mejannesleclap.com/

Comme l’an dernier la « Fête du court métrage », manifestation nationale organisée par le Centre national du cinéma et de l’image animée, aurait du connaître sa déclinaison méjannaise. Dans ce cadre, l’association méjannaise Les Inkorrigibles avait en effet programmé quatre séances de projections de courts métrages gratuites dans la salle des Verriers, mercredi 24 mars pour les enfants et samedi 27 mars pour les ados et adultes.Les contraintes sanitaires actuelles n’autorisent pas ce type de manifestation dans les lieux recevant du public. C’est bien connu, tous les cinémas sont fermés en ce moment. Donc pas de projection publique. Mais en revanche, il y aura bien la possibilité de visionner, du 24 au 30 mars, depuis chez soi via un lien internet, une sélection de 150 films composant la « Galaxie du court », nouveau nom de l’événement.Pour cela il faut s’inscrire au préalable. On peut le faire dès maintenant. C’est très simple, gratuit et ouvert à tous. Il suffit de quelques clics sur le site internet http://www.lafeteducourt.com/.À partir du 24 mars, on pourra se connecter pour voir de chez soi, tranquillement, tous les films sélectionnés à volonté et gratuitement.Une programmation à faire rêver la nuit … il y en aura pour tous les goûts. Séances gratuites organisées par les Inkorrigibles

Droits libres

2021-03-24 2021-03-24