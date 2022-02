Fête du court métrage-Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Fête du court métrage-Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, 20 mars 2022, Toulouse. Fête du court métrage-Médiathèque José Cabanis

Médiathèque José Cabanis, le dimanche 20 mars à 06:00

Dimanche 20 mars à 14h30 (programme adultes dans le grand auditorium) Dimanche 20 mars à 16h15 P’tit rituel (à partir de 4 ans) Venez découvrir une sélection de courts-métrages sur le thème des saisons et qui ouvre sur la question écologique. La séance sera suivie d’un atelier « Dessine ton paysage idéal ». En partenariat avec les volontaires Cinéma & Citoyenneté d’Unis-Cités Haute-Garonne. Durée : 1h Médiathèque José Cabanis Dimanche 20 mars à 14h30 (programme adultes dans le grand auditorium) Dimanche 20 mars à 16h15 P’tit rituel (à partir de 4 ans) Venez découvrir une sélection de courts-métrages sur le thème des sais Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T06:00:00 2022-03-20T08:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Fête du court métrage-Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 2022-03-20 was last modified: by Fête du court métrage-Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 20 mars 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne