Médiathèque André-Malraux, le jeudi 17 mars 2022 à 18:15

A l’occasion de la Fête du court métrage, venez découvrir une sélection de films courts réalisés en Normandie. Choisis par les bibliothécaires de la région et réunis dans le dernier DVD Films courts en Normandie, édité par Normandie Images, ces films sont soutenus et accueillis par la région, en partenariat avec le CNC. Une belle occasion de voir notre chère Normandie sous un angle insolite !

Gratuit

2022-03-17T18:15:00 2022-03-17T20:00:00

