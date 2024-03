Fête du court métrage Martizay, mercredi 20 mars 2024.

Fête du court métrage Martizay Indre

La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fêteFamilles

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-25

4 bis Rue de la Poste

Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire mediatheque@martizay.fr

