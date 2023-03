FÊTE DU COURT MÉTRAGE Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

FÊTE DU COURT MÉTRAGE, 17 mars 2023, Lunéville . FÊTE DU COURT MÉTRAGE 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville Meurthe-et-Moselle

2023-03-17 13:30:00 13:30:00 – 2023-03-17 18:00:00 18:00:00 Lunéville

Meurthe-et-Moselle En partenariat avec l’Agence du court-métrage et la MJC Jacques Prévert à Lunéville : Comme chaque année, la médiathèque vous propose de découvrir des courts-métrages de jeunes réalisateurs(trices) à travers trois sélections (enfants, adolescents, adultes). Des petits bijoux à découvrir dans les différentes salles de la médiathèque et de la MJC. +33 3 83 73 78 78 http://www.mediatheques-du-lunevillois.fr/ LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2023 • France

Lunéville

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville Meurthe-et-Moselle Ville Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Lunéville

Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville /

FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2023-03-17 was last modified: by FÊTE DU COURT MÉTRAGE Lunéville 17 mars 2023 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville Meurthe-et-Moselle

Lunéville Meurthe-et-Moselle