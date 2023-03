Fête du court métrage « Le court des grands » RanconRancon Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Rancon

Fête du court métrage « Le court des grands », 17 mars 2023, Rancon

Rancon Haute-Vienne

2023-03-17 19:30:00

Haute-Vienne Place de la Mairie Rancon Haute-Vienne Rancon A partir de 19h30. Gratuit. Venez découvrir les premiers pas de cinéastes devenus désormais incontournables.

(Sélection de 6 films – 1H42)

Projection gratuite à partir de 14 ans

Madre, de Rodrigo Sorogoen.

Panique au Sénat, de Antonin Peretjatko.

WASP, de Andrea Arnold.

Next floor, de Denis VIlleneuve.

Music for one apartment and six drummers, de Ola Simonsson, Johannes Stjärne Nilsson.

Place de la Mairie Rancon

