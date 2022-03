Fête du court métrage Le Blanc, 16 mars 2022, Le Blanc.

Fête du court métrage Le Blanc

2022-03-16 18:00:00 – 2022-03-18

Le Blanc Indre Le Blanc

Dans le cadre de la Fête du Court, Carte Blanche se fait partenaire du Cinéma Studio République du Blanc pour proposer une sélection de courts-métrages de qualité à visionner en toute convivialité !

Le 16 mars: programme jeune public, avec les jeunes de l’association Affiche La Couleur, Thématique: Villes et villages insolites.

Le 18 mars: programme tous public, à partir de 12 ans.. cinéma-café “after-work” au café bien de Carte Blanche. Thématique: on discute société dans une ambiance légère et avec toujours une touche d’humour!

Le cinéma du Blanc et Carte Blanc sont partenaire pour vous offrir un sélection de courts métrages.

carteblanche36@orange.fr +33 2 54 37 00 94 https://www.carteblanche36.com/

©Fête court métrage

Le Blanc

dernière mise à jour : 2022-03-09 par