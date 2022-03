Fête du court-métrage : la francophonie à l’honneur Éourres Éourres Catégories d’évènement: Éourres

Hautes-Alpes

Fête du court-métrage : la francophonie à l’honneur Éourres, 19 mars 2022, Éourres. Fête du court-métrage : la francophonie à l’honneur Éourres

2022-03-19 18:00:00 – 2022-03-19

Éourres Hautes-Alpes Éourres “Francophonies”, autour du monde avec la langue française. Projection suivie d’une entracte / buffet partagé. biblio.meouge@net-c.com +33 4 92 54 52 26 Éourres

