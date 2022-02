Fête du court métrage La Clef Brioude Catégories d’évènement: Brioude

**17h30 La fête du court métrage pour les petits**, proposée La Pardige De 17h30 à 18h, les enfants sont invités à un goûter court-métrage. A partir de 3 ans. Il y a tant de couleurs différentes dans l’arc-en-ciel, mais c’est ensemble qu’elles sont les plus belles ! **18h30 La fête du court métrage pour les grands**, proposée par La Pardige De 18h30 à minuit, venez partager avec nous une soirée dédiée aux courts métrages. Canapés et popcorn seront nos invités surprise.

Participation libre

Cinéma La Clef Brioude, 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire

