Fête du court métrage jeunesse Place du corps Franc Pommiès Arros-de-Nay Arros-de-Nay Catégories d’Évènement: Arros-de-Nay

Pyrénées-Atlantiques

Fête du court métrage jeunesse Place du corps Franc Pommiès, 19 mars 2023, Arros-de-Nay Arros-de-Nay. Fête du court métrage jeunesse Maison pour tours (Mairie) Place du corps Franc Pommiès Arros-de-Nay Pyrenees-Atlantiques Place du corps Franc Pommiès Maison pour tours (Mairie)

2023-03-19 – 2023-03-19

Place du corps Franc Pommiès Maison pour tours (Mairie)

Arros-de-Nay

Pyrenees-Atlantiques Arros-de-Nay EUR 0 0 Dans le cadre de sa saison culturelle la Communauté de communes du Pays de Nay participe à l’évènement national « La fête du Court Métrage » en proposant une sélection jeune public.

Dans le cadre de l’évènement national « La Fête du Court Métrage », venez profiter en famille de 2 séances de diffusions de films courts sélectionnés en amont par l’association Chemins des Arts et les ados lors d’un atelier réalisé en février dernier. L’occasion aussi de découvrir les œuvres des grand(e)s réalisateurs(rices) de demain !

1ère séance à partir de 3 ans : 10h30

2ème séance à partir de 6 ans : 16h

En partenariat avec l’association Chemins des Arts. Vente de goûter sur place. Dans le cadre de sa saison culturelle la Communauté de communes du Pays de Nay participe à l’évènement national « La fête du Court Métrage » en proposant une sélection jeune public.

Dans le cadre de l’évènement national « La Fête du Court Métrage », venez profiter en famille de 2 séances de diffusions de films courts sélectionnés en amont par l’association Chemins des Arts et les ados lors d’un atelier réalisé en février dernier. L’occasion aussi de découvrir les œuvres des grand(e)s réalisateurs(rices) de demain !

1ère séance à partir de 3 ans : 10h30

2ème séance à partir de 6 ans : 16h

En partenariat avec l’association Chemins des Arts. Vente de goûter sur place. ©CCPN

Place du corps Franc Pommiès Maison pour tours (Mairie) Arros-de-Nay

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Arros-de-Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arros-de-Nay Adresse Arros-de-Nay Pyrenees-Atlantiques Place du corps Franc Pommiès Maison pour tours (Mairie) Ville Arros-de-Nay Arros-de-Nay lieuville Place du corps Franc Pommiès Maison pour tours (Mairie) Arros-de-Nay Departement Pyrenees-Atlantiques

Fête du court métrage jeunesse Place du corps Franc Pommiès 2023-03-19 was last modified: by Fête du court métrage jeunesse Place du corps Franc Pommiès Arros-de-Nay 19 mars 2023 Arros-de-Nay Pyrénées-Atlantiques Maison pour tours (Mairie) Place du corps Franc Pommiès Arros-de-Nay Pyrenees-Atlantiques Place du corps Franc Pommiès Arros-de-Nay Pyrénées-Atlantiques

Arros-de-Nay Arros-de-Nay Pyrenees-Atlantiques