Fête du court métrage Image par image Salle du conseil sous la halle Lauzun, samedi 23 mars 2024.

Fête du court métrage Image par image Salle du conseil sous la halle Lauzun Lot-et-Garonne

À l’occasion de la fête du court métrage, venez nombreux assister aux programmations proposées par la municipalité. La session de court métrage du jour s’intitule « Image par image » et vous propose de découvrir la pixilation, cette technique d’animation qui réalise vos rêves les plus fous…

À l’occasion de la fête du court métrage, venez nombreux assister aux programmations proposées par la municipalité. La session de court métrage du jour s’intitule « Image par image ». Ce programme vous propose de découvrir la pixilation, cette technique d’animation qui réalise vos rêves les plus fous en 24 images/seconde ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 17:00:00

fin : 2024-03-23

Salle du conseil sous la halle Rue Taillefer

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine mairie@ville-lauzun.fr

L’événement Fête du court métrage Image par image Lauzun a été mis à jour le 2024-03-07 par OT du Pays de Lauzun