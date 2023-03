FETE DU COURT METRAGE Gignac Catégories d’Évènement: Gignac

Hérault

FETE DU COURT METRAGE, 15 mars 2023, Gignac . FETE DU COURT METRAGE 22 Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

2023-03-15 15:00:00 – 2023-03-15 16:00:00 Gignac

Hérault Du 15 au 21 mars, c’est la Fête du court métrage ! Soutenue par le Centre National du Cinéma, cette manifestation nationale propose à tous de découvrir l’univers des courts métrages.

Petits ou grands, curieux ou cinéphiles, rendez-vous dans les bibliothèques pour des projections variées, classique ou insolites ! +33 4 67 57 03 83 Gignac

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Gignac, Hérault Autres Lieu Gignac Adresse 22 Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault Ville Gignac Departement Hérault Lieu Ville Gignac

Gignac Gignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gignac /

FETE DU COURT METRAGE 2023-03-15 was last modified: by FETE DU COURT METRAGE Gignac 15 mars 2023 22 Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault Gignac Hérault

Gignac Hérault