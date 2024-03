Fête du court métrage à la salle des fêtes Esparros, vendredi 22 mars 2024.

Fête du court métrage à la salle des fêtes Esparros Hautes-Pyrénées

La « Fête du Court-Métrage » organisée par la bibliothèque d’Esparros et les écoles d’Esparros et de Laborde.

Succession de films courts sur grand écran et pour tous publics.

Entrée gratuite

Restauration sur place à partir de 20H

Recette au bénéfice de la coopérative des 2 écoles .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22

à la salle des fêtes ESPARROS

Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie bibliotheque.esparros@orange.fr

L’événement Fête du court métrage Esparros a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65