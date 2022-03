Fête du court métrage d’Humour Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Fête du court métrage d’Humour Romans-sur-Isère, 17 mars 2022, Romans-sur-Isère. Fête du court métrage d’Humour Médiathèque Simone de Beauvoir BP 238 Romans-sur-Isère

2022-03-17 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-17 Médiathèque Simone de Beauvoir BP 238

Romans-sur-Isère Drôme NON MAIS T’ES SÉRIEUX ?



Des films tendres et humoristiques pour se faire du bien à n’en plus finir !

Sur la place du village, les deux hommes décident de régler leurs comptes à coups de duels de magie. mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr +33 4 75 72 79 70 http://mediatheques.valenceromans.fr/ Médiathèque Simone de Beauvoir BP 238 Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Médiathèque Simone de Beauvoir BP 238 Ville Romans-sur-Isère lieuville Médiathèque Simone de Beauvoir BP 238 Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Fête du court métrage d’Humour Romans-sur-Isère 2022-03-17 was last modified: by Fête du court métrage d’Humour Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 17 mars 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme