FÊTE DU COURT-MÉTRAGE / COURT-TOIT Longwy, 19 mars 2022

2022-03-19 10:00:00 – 2022-03-19 17:00:00

Longwy Meurthe-et-Moselle Longwy A l’occasion de la Fête du court métrage, l’association “Les Courtisans” vient poser bagages à la Médiathèque et installe son Court-Toit.

À peine arrivée, cette petite salle de cinéma itinérante étend ses parois de bois pour accueillir 5 spectateurs à la fois, et projeter de nombreux courts-métrages, bien à l’abri sous son toit déployé. Sur le parvis de la médiathèque. +33 3 82 23 15 76 Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux

Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux

