Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle Cirey-sur-Vezouze Soirée Fête du Court-Métrage de 20h à 22h au Marché Couvert. Cette soirée organisée par la Médiathèque Municipale vous invite à visionner plusieurs courts-métrages très différents les uns des autres au cours d’une séance d’une heure trente.

Entrée gratuite. Réservation conseillée au 06 56 89 85 01. Temps de discussion après la projection. +33 6 56 89 85 01 https://www.mairiedecireysurvezouze.fr/ Place Chevandier Marché couvert Cirey-sur-Vezouze

