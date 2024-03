Fête du court-métrage « Cinéma de La Réunion, Nou Lé La ! » Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie, samedi 23 mars 2024.

Dans le cadre de la Fête du court-métrage, la Médiathèque des Gaves propose une programmation à destination du grand public.

La Réunion est une terre de talents et de Kréasyon, immersion dans le cinéma réunionnais.

Retrouvez sept courts-métrages en lien Nout Karé, La course de Phatéon, Les Orchidées, La Petite Sirène, Zorey, Tribu et Adieu les copains.

Programme réalisé en partenariat avec la Région Réunion et avec la complicité de la Kourmétragerie.

A partir de 12 ans. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

