Au programme :

20h30 – 60 ans d’Annecy, l’animation à l’âge adulte (1h22).

22h00 – Les lendemains qui chantent (1h23). secretariatcinebuis@orange.fr +33 4 75 28 22 72 http://www.cinebuis.fr/ Buis-les-Baronnies

